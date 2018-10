Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV peilt seinen zweiten Auswärtssieg der Saison an. Am Samstag tritt der Fußball-Bundesligist beim Tabellensechsten FC Augsburg an. Der Einsatz von Torhüter Jaroslav Drobny ist ungewiss. Der 35 Jahre alte Tscheche hat am Freitag das Training wegen Hüftproblemen abgebrochen. Sollte er ausfallen, könnte der 19-jährige Alexander Brunst zu seinem Bundesliga-Debüt kommen, denn auch Ersatzmann René Adler steht wegen einer Rückenverletzung nicht zur Verfügung. Trainer Josef Zinnbauer ließ noch offen, ob er im Sturm den erfolglosen Pierre-Michel Lasogga oder Artjoms Rudnevs aufbieten soll.

