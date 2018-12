Hamburg (dpa/lno) - Goran Ivanisevic kehrt 16 Jahre nach seinem letzten Auftritt in Hamburg zum Tennis-Turnier am Rothenbaum zurück. Der ehemalige Weltranglisten-Zweite aus Kroatien trifft am Rande der Sandplatz-Veranstaltung am 26. Juli 2015 im Duell der Wimbledonsieger auf Turnierdirektor Michael Stich, teilte der Veranstalter am Samstag mit. Beim traditionsreichen Rothenbaum-Turnier, das im kommenden Jahr bis zum 2. August stattfindet, dürfen sich die Tennisfans unter anderem auch auf die Rückkehr von Lokalmatador Alexander Zverev freuen. Der 17 Jahre alte Hamburger hatte im Juli dieses Jahres in der Hansestadt überraschend das Halbfinale erreicht.

Mitteilung des Veranstalters