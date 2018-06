Hamburg/Kiel/Rostock (dpa) - Das erste Adventswochenende haben viele Norddeutsche für einen Einkaufsbummel genutzt. Nach dem schleppenden Start in das Wintergeschäft im November sei man nun "sehr zufrieden" gewesen, sagte der Sprecher des Hamburger Einzelhandels, Wolfgang Linnekogel. In Hamburg waren demnach am Samstag rund 800 000 Menschen zum Shoppen unterwegs. Auch in Lübeck, Kiel und Neumünster sowie in den Städten Mecklenburg-Vorpommerns zog es viele Menschen in die Läden. "Das sieht nach einem guten Trend aus", sagte Linnekogel.

Besonders gefragt waren demnach warme Kleidung und gefütterte Schuhe - und auch die ersten Weihnachtsgeschenke gingen über die Tresen. Der Einzelhandel habe von den winterlichen Temperaturen profitiert, sagte Linnekogel.