Hamburg (dpa/lno) - Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, und Landespastor Dirk Ahrens besuchen heute eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld. Im Anschluss wollen sie sich vor der Presse äußern. In der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung an der Schnackenburgallee sind mehr als 1000 Menschen untergebracht. Es sind Asylbewerber, die erst vor kurzem nach Hamburg gekommen sind. Die Nordkirche und die von Ahrens geleitete Diakonie unterstützen Flüchtlinge. Fehrs hatte sich im vergangenen Winter mehrfach für die sogenannte Lampedusa-Gruppe eingesetzt. Die bis zu 300 afrikanischen Flüchtlinge waren über Italien nach Hamburg gekommen. Ein Teil von ihnen wohnte über Monate in der St.-Pauli-Kirche, später in Wohncontainern bei verschiedenen Kirchengemeinden in Altona.