Hamburg (dpa/lno) - Vor allem wegen der sinkenden Preise für Öl und Metalle hat die Hamburger Industrie in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Die 218 Hamburger Industriebetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten erreichten einen Umsatz von 58 Milliarden Euro, das sind fünf Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Statistik-Amt Nord am Montag in der Hansestadt mit. Davon entfallen mehr als 33 Milliarden Euro oder 57 Prozent auf die Mineralölverarbeitung, deren Umsatz um sieben Prozent zurückging. Aber auch das Ernährungsgewerbe und die Metallerzeugung und -bearbeitung verzeichneten Umsatzrückgänge in ähnlicher Größenordnung.

In den Hamburger Industriebetrieben arbeiteten im Durchschnitt 78 300 Beschäftigte, das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Exportquote lag bei 24 (Vorjahreszeitraum 23) Prozent; ohne Mineralölerzeugnisse bei 44 (43) Prozent.