Hamburg (dpa/lno) - Der Pilotenstreik bei der Lufthansa trifft auch an diesem Dienstag wieder zahlreiche Reisende in Hamburg. Wer mit der Fluggesellschaft nach München oder Frankfurt will, musste umplanen. Voraussichtlich fallen bis Mitternacht rund 44 Flugverbindungen aus, wie eine Flughafen-Sprecherin am Dienstag sagte. Die Lage am Flughafen bezeichnete sie als sehr entspannt.

Auf Webcams des Flughafens war am Morgen entspannte Leere zu sehen. Vor den Schaltern standen nur wenige Passagiere an. Die meisten Fluggäste hätten sich informiert und rechtzeitig umgeplant, sagte die Sprecherin.

Schon am Montag waren 18 Flüge in Fuhlsbüttel gestrichen worden. Am Flughafen Hamburg gibt es täglich insgesamt 400 Starts und Landungen. Weil der Streik angekündigt worden war, war es auch am Montag an den Lufthansa-Schaltern ruhig geblieben. Die Vereinigung Cockpit hatte die Lufthansa-Piloten zu einem eineinhalbtägigen Arbeitskampf von Montagmittag an aufgerufen.

Der Streik ist der neunte Ausstand in der Tarifrunde. Insgesamt hat die Lufthansa nach eigenen Angaben bis einschließlich Mittwoch knapp 1400 Flüge gestrichen. Betroffen sind rund 150 000 Passagiere.