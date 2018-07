Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Tanztheaterstück "Tauberbach" ist am Sonntagabend das Hamburger Theaterfestival zu Ende gegangen. Insgesamt sahen rund 13 000 Besucher die präsentierten Stücke aus Berlin, Wien, München und Zürich. "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Festival-Publikum in diesem Jahr genauso neugierig und enthusiastisch in die eher unkonventionellen Produktionen gegangen ist wie in die klassischen Theaterabende", sagte Festivalintendant Nikolaus Besch. Die Kosten des privaten Festivals belaufen sich auf rund 900 000 Euro, finanziert je zur Hälfte aus Spenden und Sponsorengeldern sowie den Einnahmen aus dem Kartenverkauf. Die Auslastung betrug rund 95 Prozent.

