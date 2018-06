Hamburg (dpa/lno) - Das Zeltdach für die Hamburger Alsterschwäne steht: Die mobile Konstruktion am Eppendorfer Mühlenteich zum Schutz vor der Vogelgrippe ist laut Schwanenvater Olaf Nieß am Dienstag fertiggestellt worden. "Die ersten Schwäne sind schon freiwillig reinmarschiert." Das Zeltdach besteht aus 600 Quadratmetern Lkw-Plane, auf dem Boden wurde Stroh ausgelegt. In einem Teich können die Schwäne schwimmen. Am Mittwoch werden alle 120 Alsterschwäne in ihr vorübergehendes Quartier geleitet. Wie lange die Tiere unter der Plane leben müssen, ist noch unklar. Hintergrund ist die Stallpflicht für Geflügel, die zum Schutz vor Vogelgrippe beschlossen wurde.

