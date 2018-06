Hamburg (dpa) - Sandra Schwedler ist neue Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Die 34-Jährige war auf der Mitgliederversammlung am 16. November erstmals in den Aufsichtsrat gewählt worden und wurde auf der ersten konstituierenden Sitzung des Gremiums zur Vorsitzenden gewählt, teilte der Kiez-Club am Mittwoch mit. Als Stellvertreter wurden Marcus Schulz, der dem Rat zuletzt vorgestanden hatte, und Roger Hasenbein gewählt.

"Wir werden uns mit Hilfe der erfahrenen Aufsichtsratsmitglieder in die anstehenden Tätigkeiten schnell einarbeiten, um die gute Arbeit des letzten Aufsichtsrats nahtlos fortzusetzen", sagte Sandra Schwedler. Sie kündigte an, ihr Gremium werde die Arbeit des ebenfalls neu gewählten Präsidiums mit Oke Göttlich an der Spitze "konstruktiv, aber auch mit einem wachsamen Auge" begleiten.

