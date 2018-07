Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Winterhude ist ein mutmaßliches jugendliches Einbrecherpärchen festgenommen worden. Polizeibeamte nahmen am Dienstag eine 16-Jährige und einen 15-Jährigen fest, als sie offenbar in eine fremde Wohnung eindringen wollten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 60-jährige Frau hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus gehört, sich in ihrer Wohnung verschanzt und die Polizei gerufen. Die Polizisten fanden Bargeld und Schmuck bei den Jugendlichen. Teile des Schmucks wurden zwei Einbrüchen zugeordnet. Die Verdächtigen konnten sich nicht ausweisen. Zu den Tatvorwürfen äußerten sie sich nicht.

Pressemitteilung