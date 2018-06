Hamburg (dpa/lno) - Mit rund 50 000 Kunststoff-Figürchen wollen die Macher des Miniaturwunderlands die Hamburger Olympia-Bewerbung unterstützen. In den kommenden vier Wochen können Passanten in der Innenstadt kleine Figuren in ein Mini-Stadion setzen, um so ein Zeichen pro Olympia in Hamburg zu setzen. Bei der Einweihung der zehn Quadratmeter großen Arena machten in der Europa Passage Theater-Intendant Corny Littmann, die Paralympics-Siegerin im Rollstuhl-Basketball, Edina Müller, und Ruder-Olympiasieger Eric Johannesen am Montag den Anfang. Johannesen warb um Unterstützung für die Hamburger Bewerbung. Olympia sei ein besonderes Ereignis. "Bei diesem Event kommt die ganze Welt zusammen." Ob Hamburg oder Berlin das Rennen macht, will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am 21. März entscheiden.

