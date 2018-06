Hamburg (dpa/lno) - Der Prozess gegen die drogenabhängigen Pflegeeltern der an einer Methadon-Überdosis gestorbenen elfjährigen Chantal ist am Montag (9.30) In Hamburg fortgesetzt worden. Als Zeugen sind Mitarbeiter des Hamburger Jugendamtes geladen. Die Richter wollen die Mitarbeiter befragen, die das Mädchen 2008 in die Obhut der drogenabhängigen Pflegeeltern gegeben hatten und den Fall weiter betreuten. Chantal starb am 16. Januar 2012 an der Heroin-Ersatzdroge Methadon. Die Pflegeeltern sind wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht angeklagt.