Hamburg (dpa/lno) - Fast alle Hamburger fühlen sich laut einer Umfrage in ihrer Stadt wohl. Nach einer am Montag vorgestellten Untersuchung des Projektbüros Angewandte Sozialforschung der Universität Hamburg fühlen sich 98 Prozent der Stadtstaatbewohner an der Elbe "sehr" (84 Prozent) oder "einigermaßen" (14 Prozent) wohl. Bezogen auf den eigenen Stadtteil sind es der Umfrage zufolge 78 beziehungsweise 20 Prozent.

Ziel der Untersuchung im Auftrag der Sozialbehörde war nach Angaben der Leiterin des Amtes Arbeit und Integration, Petra Lotzkat, eine Analyse zum Stand der Integration und der Qualität des Zusammenlebens und des Zusammenhalts in der Stadt. Für die Untersuchung wurden von Anfang April bis Ende Mai 1021 Bürger telefonisch und noch einmal 146 Migranten persönlich befragt.

Insgesamt seien 90 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Deutsche und Zuwanderer in ihrem Stadtteil gut miteinander auskommen. 94 Prozent begrüßten es, wenn in ihrem Stadtteil Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenleben. Sowohl aufseiten der Deutschen als auch aufseiten der Migranten wünschten sich 55 beziehungsweise 60 Prozent aber mehr Kontakt zur jeweils anderen Bevölkerungsgruppe. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der befragten Migranten sagte zudem aus, dass sie sich selbst "eher nicht" als solche bezeichnen würden.

Trotz der hohen Anerkennungswerte für ein Leben in Hamburg hat die Umfrage aber auch zutage gebracht, dass sich Migranten teilweise schlecht behandelt fühlen. So hätten 29 Prozent von Benachteiligungen bei den Behörden und 28 Prozent bei der Wohnungssuche berichtet. Besonders betroffen seien Sinti und Roma. Auch wenn die Einstellung der Hamburger zu ihnen insgesamt positiv zu bewerten sei, lägen sie im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen deutlich hinten. "Angehörige der Sinti und Roma würde mehr als jeder Zweite der befragten Hamburgerinnen und Hamburger in der Nachbarschaft als unangenehm empfinden", heißt es in der Studie. Innerhalb der Migranten selbst sei dieser Trend sogar noch stärker ausgeprägt.

Auch wenn sich der Umfrage zufolge die Einstellungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Großen und Ganzen nicht sehr unterscheiden, seien in Einzelfällen durchaus Abweichungen festgestellt worden. So zeigten Migranten eine deutlich geringere Akzeptanz gegenüber Homosexuellen als Deutsche. Auch gegenüber Menschen jüdischen Glaubens zeigten Zuwanderer demnach negativere Einstellungen.