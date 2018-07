Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs FDP-Spitzenkandidatin Katja Suding macht einen auf Mann: Gut zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015 präsentiert sich die 38-Jährige auf einem Wahlplakat als "Unser Mann für Hamburg" - und hat damit im Internet eine muntere Debatte ausgelöst. Während die einen von einer "witzigen Idee" schwärmen, andere Suding eine "Conchita Wurst ohne Bart" nennen, zeigen sich wieder andere fassungslos: "Ich als Frau bin mehr als entsetzt, wie man sich derart unprofessionell anbiedern kann." Die FDP um Landeschefin Suding kämpft in Hamburg ums Überleben, Umfragen sehen sie bei zwei Prozent. Zuletzt hatte die Partei in Sachsen und Thüringen trotz provokanter Plakate wie "Keine Sau braucht die FDP" oder "Wir sind dann mal weg" den Einzug in die Landtage verpasst.