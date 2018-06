Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat hat in diesem Jahr fast 400 Millionen Euro für die Sanierung und den Neubau von Schulgebäuden ausgegeben. Für die Jahre von 2011 bis 2016 würden sich die Investitionen auf zwei Milliarden Euro summieren, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. "Das ist eine gewaltige Summe." 2011 sei der Sanierungsbedarf an den 3000 Schulgebäuden der Hansestadt auf drei Milliarden Euro geschätzt worden. Die erforderlichen Neubauten sollten eine weitere Milliarde kosten. Hintergrund waren die jahrzehntelange Vernachlässigung der Gebäude und die Schulreform, deren Kern die Zusammenlegung von Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Stadtteilschulen war. Auch der Ausbau der Ganztagsangebote und das gemeinsame Lernen von behinderten mit nicht-behinderten Kindern machten Umbauten erforderlich.