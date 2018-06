Hamburg (dpa/lno) - Mit Pfefferspray hat ein Unbekannter bei einer Weihnachtsfeier in einer Schule in Hamburg-Wilhelmsburg am Dienstagabend mehrere Schüler verletzt. 15 Kinder und Jugendliche klagten über Augenreizungen und Atembeschwerden, fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wer das Pfefferspray versprüht hatte, war zunächst unklar. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.