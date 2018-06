Hamburg (dpa/lno) - Mit einem kleinen Festakt feiert die Hamburger Polizei heute das 100. Jubiläum der Davidwache. Das wohl bekannteste Polizeirevier Deutschlands war am 10. Dezember 1914 in Betrieb genommen worden. Der Ausbau der Polizeipräsenz auf St. Pauli sollte damals die Sicherheit in dem Rotlichtviertel verbessern. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude zählt heute zu den Wahrzeichen Hamburgs und ist beliebtes Fotomotiv für Touristen auf der Reeperbahn.

Zum Jubiläum können 200 Besucher an Führungen durch das Gebäude teilnehmen, die Karten wurden verlost. Zu dem internen Festakt werden Innensenator Michael Neumann (SPD), Polizeipräsident Ralf Meyer und die neue Leiterin der Wache, Cornelia Schröder, erwartet.

