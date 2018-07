Hamburg (dpa/lno) - Die Fluggesellschaft Easyjet weitet ihr Flugangebot ab Hamburg aus. Sechs weitere Strecken, unter anderem nach Paris und Alicante, können ab sofort gebucht werden, wie die Airline am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Reiseziele werden von März beziehungsweise Juni 2015 an angeflogen. Easyjet-Passagiere könnten dann von der Hansestadt aus 28 Ziele direkt erreichen. Die Fluggesellschaft hat hier drei Flugzeuge stationiert.

Der Flughafen hat in diesem Jahr bis dato rund 14 Millionen Menschen abgefertigt - ein Rekordwert. Der Zuwachs betrage 8,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, teilte der Flughafen mit.

Mitteilung Flughafen Hamburg Passagiere