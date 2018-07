Hamburg (dpa/lno) - Insgesamt 25 Kilogramm Drogen, rund 40 000 Euro Bargeld und eine Pistole mit Munition hat die Polizei in Hamburg bei drei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt. Sieben mutmaßliche Drogenhändler zwischen 26 und 47 Jahren wurden dabei am Dienstag und Mittwoch festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als sich zwei Männer zu einer Übergabe trafen, stellten die Beamten am Mittwoch 23 Kilogramm Marihuana sicher. Bei der anschließenden Festnahme des mutmaßlichen Drahtziehers fanden die Beamten in dessen Wohnung rund 14 000 Euro Bargeld. Zudem nahmen sie dort einen 26-Jährigen fest, der 17 000 Euro dabei hatte, um Drogen zu kaufen. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Bereits am Dienstag waren drei Männer festgenommen worden, weil sie im Verdacht stehen mit Kokain gehandelt zu haben. Bei ihnen wurden 2,2 Kilogramm Kokain, rund 9000 Euro und eine Pistole mit Munition sichergestellt.

Pressemitteilung der Polizei