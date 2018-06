Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs SPD-Regierungsfraktion, die Sozialbehörde und Trägerverbände haben sich auf eine besseren Betreuungsschlüssel für Krippen- und Kitakinder verständigt. Laut einer am Donnerstag vorgestellten Vereinbarung soll von spätestens 2020 an eine Erzieherin maximal vier Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreuen, im Elementarbereich sollen es maximal zehn Kinder sein. Die Kosten in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro pro Jahr wollen sich Träger und öffentliche Hand im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel teilen. Bislang muss sich in der Hansestadt laut einer Bertelsmann-Studie eine Erzieherin im Schnitt um 5,4 Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren kümmern. Das ist der schlechteste Wert aller westdeutschen Länder.