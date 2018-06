Hamburg (dpa/lno) - Mit Schlägen gegen den Kopf hat ein Räuber einen Hamburger Taxifahrer um seine Tageseinnahmen gebracht. Der Täter sei am Donnerstagabend im Stadtteil Marienthal eingestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der 60 Jahre alte Taxifahrer am Ziel in Billbrook kassieren wollte, schlug ihn der 20 bis 30 Jahre alte Mann, riss ihm das Portemonnaie mit etwa 100 Euro aus der Hand und flüchtete. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Polizeimitteilung