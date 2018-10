Hamburg (dpa/lno) - Fremdenverkehrszentrale? Nein, so angestaubt im Namen kommt der Motor des florierenden Hamburger Wirtschaftszweigs Tourismus längst nicht mehr daher. Seit 25 Jahren vermarktet und vernetzt die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) die Elbmetropole als Reiseziel im In- und Ausland.

Gab es 1989 rund 3,8 Millionen Übernachtungen in der Hansestadt, hoffen die Tourismus-Manager in diesem Jahr den Vorjahresrekord von 11,6 Millionen Übernachtungen zu toppen. In den ersten neun Monaten stieg diese Zahl bereits um 2,3 Prozent auf 9,04 Millionen. Bis 2020 werden 18 Millionen Übernachtungen angestrebt.

"Dies zeigt die Dynamik dieses Gewerbes", teilte die HHT anlässlich eines Senatsempfangs am Freitag (12.12.) im Hamburger Rathaus mit. Durch den Gästezuspruch hat es Hamburg auf Rang Zehn der bevorzugten europäischen Reisemetropolen geschafft.

Doch längst ist nicht alles optimal auf die Hamburg-Reisenden zugeschnitten: Selbstkritisch haben Touristikfachleute bemängelt, dass in der Stadt vielerorts kostenlose Internet-Zugänge und Sprachkenntnisse beim Service-Personal fehlen - bei rund 1,2 Millionen ausländischen Gästen jährlich ein Manko. Außerdem gibt es keine zentrale Tourismus-Information am Rathausmarkt. Ihre Eröffnung ist für das 1. Halbjahr 2017 angekündigt worden.

