Hamburg/Stuttgart (dpa/lno) - Schlusslicht VfB Stuttgart plagen auch vor dem Kellerduell in der Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.00 Uhr, Sky) beim Hamburger SV Personalsorgen. Spielmacher Daniel Didavi befindet sich nach Angaben von Trainer Huub Stevens aus muskulären Gründen weiter im Aufbau. Nach dem 1:1 am Samstag bei Mainz 05 ist zudem Offensivkraft Alexandru Maxim wegen einer Oberschenkelblessur angeschlagen. Der Einsatz von Stürmer Martin Harnik ist wegen einer Nackenzerrung vom Freitag ebenfalls fraglich.

"Wir müssen uns auf die aggressive Art und Weise einstellen, wie der HSV spielt", warnte Stevens vor dem Kräftemessen mit seinem früheren Club. Der Niederländer hatte die Norddeutschen vom 2. Februar 2007 bis zum 30. Juni 2008 betreut.

VfB-Spielplan

DFL-Infos