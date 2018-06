Hamburg (dpa/lno) - Beim Abbiegen hat ein Lastwagen am Montagnachmittag einen Radfahrer in Hamburg-Altona überrollt. Der 47-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Lkw-Fahrer den Radler an einer vielbefahrenen Kreuzung beim Rechtsabbiegen. Die Ampel stand für beide auf Grün. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Pressemitteilung der Polizei