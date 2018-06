Hamburg (dpa) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat mit sofortiger Wirkung Trainer Christian Gaudin freigestellt. Dies teilte der ehemalige Champions-League-Sieger am Dienstag mit. "In Anbetracht der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen haben wir den Eindruck gewonnen, dass uns eine positive Wendung mit Christian Gaudin nicht mehr gelingen wird - unabhängig davon, dass uns derzeit wichtige Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen", erklärte HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek in einer Mitteilung. Das Training der Profis wird ab sofort Co-Trainer Jens Häusler bis zum Jahresende übernehmen.

Mitteilung