Hamburg (dpa/lno) - Damit Hamburger Handwerks- und Gewerbebetriebe nicht in die Metropolregion abwandern, plant die Stadt erstmals einen viergeschossigen Handwerkerhof. Vorbild für die "Meistermeile" auf rund 19 000 Quadratmetern im Stadtteil Eimsbüttel ist ein Münchner Modell, wie Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftssenator Wolfgang Horch (parteilos) am Dienstag berichteten. Sie befürchten infolge von Mietsteigerungen und knapper werdender Gewerbeflächen, dass sich Betriebe nicht mehr im innerstädtischen Bereich ansiedeln können. In das Projekt mit Platz für rund 70 Betriebe sollen rund 50 Millionen Euro fließen, davon kommen von der Stadt geschätzt rund 30 Millionen Euro.

