Hamburg (dpa/lno) - Zehn Jahre sind seit dem Tsunami im Indischen Ozean vergangen - nun ziehen Hilfsorganisationen Bilanz. Seit 2004 wurden vom Kinderhilfswerk Plan International nach eigenen Angaben mehr als 260 000 Menschen in der indonesischen Provinz Aceh unterstützt. Für die Not- und Wiederaufbauhilfe hat Plan demnach in Sri Lanka, Indonesien, Indien und Thailand sechs Millionen Euro Spendengelder aufgewendet.

Damit seien etwa in Aceh Schulen, Kindergärten und Wohnhäuser wiederaufgebaut worden, teilte die Organisation am Dienstag mit. Auch neue Trinkwassersysteme seien eingerichtet worden. Mehr als 21 000 Kinder und ihre Eltern erhielten nach dem Unglück Hilfe zur Traumabewältigung.

Der Landesverband Hamburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) engagierte sich mit anderen Organisationen im Bündnis "Hamburg hilft". Das DRK errichtete Siedlungen in Sri Lanka neu und sanierte Gesundheitsstationen, Krankenhäuser und versalzene Brunnen, wie das DRK Hamburg am Dienstag mitteilte. Mehr als 300 Fischerboote seien zudem verteilt worden. Mit 750 000 Euro sei der Aufbau von 60 Häusern in einem Fischerdorf durch das DRK Hamburg finanziert worden.

Bei der größten Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken kamen am 26. Dezember 2004 rund 230 000 Menschen ums Leben.