Hamburg (dpa/lno) - Abheben in die Weihnachtsferien: Der Hamburger Flughafen hat sich auf einen Ansturm von rund 88 000 Passagieren von diesem Freitag an (19.12.) bis Dienstag nächster Woche (23.12.) vorbereitet. Als verkehrsreichster Tag wird der 19. Dezember eingestuft, mit rund 22 100 Passagieren verteilt auf 206 Flugzeuge. Insgesamt sollen in dem genannten Zeitraum 814 Flugzeuge von Hamburg aus starten.

Nach einer Mitteilung des Airports vom Dienstag entfliehen die meisten Reisenden dem norddeutschen Winter. Auf der Liste der beliebtesten Flugziele stünden Marrakesch in Marokko, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und die Karibik ganz oben. Gefragt seien aber auch Trips in Städte wie Amsterdam, Dresden, Madrid und Mailand. Wer den Winter liebt, jettet via Salzburg, Genf und Innsbruck in die Skigebiete.

Abflug ab Hamburg