Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Profi Jörg Riechers segelt erstmals um die Welt. Am Dienstag stellte er in Barcelona sein Team für das Barcelona World Race vor. Der 46-Jährige startet am 31. Dezember mit dem Franzosen Sébastien Audigane auf "Renault Captur" in den Wettbewerb.

"Wir würden uns gerne auf dem Podium sehen", sagte Richers. Top-Favoriten sind der Brite Alex Thomson und der Spanier Pepe Ribes auf "Hugo Boss". Siegchancen in dem dreimonatigen Rennen werden auch dem Schweizer Bernard Stamm mit dem Franzosen Jean Le Cam auf "Cheminées Poujoulat" eingeräumt.

Der Wettbewerb führt die acht teilnehmenden Teams mit 16 Seglern aus acht Ländern ohne Zwischenstopp um die Erde. Gesegelt wird auf Einrümpfern vom Typ IMOCA 60. In dem 24 000 Seemeilen (44 448 Kilometer) langen Rennen werden das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leuwin und Kap Hoorn passiert. Start und Ziel ist Barcelona. Riechers will sich so auf die Vendée Globe 2016/2017 vorbereiten, bei der Soloskipper die Erde nonstop umrunden.

