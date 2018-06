Hamburg (dpa/lno) - "Wärme statt Werbung" - unter diesem Motto hat der Arbeiter-Samariter-Bund in Hamburg eine Spendenkampagne gestartet, die Obdachlosen besonders schnell helfen soll. Um auf die Not der auf der Straße lebenden Menschen aufmerksam zu machen, lässt die Hilfsorganisation in Kooperation mit einer Werbeagentur Plakate aufhängen, die eigentlich Decken sind. Wer im Freien übernachten muss und friert, darf sich ein "Plakat" abreißen und sich damit wärmen. "Zum ersten Mal ist das Plakat selbst die Hilfsmaßnahme", teilte der ASB Ortsverband Hamburg-Mitte am Dienstag mit. Die Zahl der Decken an einer Plakatwand sei begrenzt, doch mit Hilfe von Spenden soll ständig nachgefüllt werden. Über eine eigene Internetseite ruft die Hilfsorganisation dazu auf, "Wärme zu spenden".

Wärme statt Werbung

Pressemitteilung