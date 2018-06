Hamburg (dpa/lno) - Deutschlands Kutter- und Küstenfischer sind mit den Vereinbarungen der EU-Staaten zu den Fischfangmengen für das Jahr 2015 zufrieden. Die in Brüssel beschlossenen Fangquoten ließen zu, dass die Zahl der bewirtschafteten Fische im kommenden Jahr weiter anwächst, sagte am Mittwoch Claus Ubl vom Deutschen Fischerei-Verband in Hamburg. "Die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände ist mittlerweile zur Normalität geworden", erklärte er. "Die Fischer können mit diesen Quoten leben: Langfristig ist es auch das einzig Vernünftige." Die zuständigen Minister der EU-Länder hatten sich am Dienstagabend in Brüssel auf Fangmengen für die Nordsee und den Nordostatlantik geeinigt.