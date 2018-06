Hamburg (dpa/lno) - Lächeln für Olympische Spiele: Der Hamburger Senat unter Führung von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat sich vor den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft am Mittwoch eine Auszeit genommen - für eine Stippvisite ins Olympia-Stadion. Es steht zumindest in Mini-Format in der Europa-Passage und wird dort von den Machern des Hamburger Miniatur-Wunderlandes mit Kunststoff-Figürchen bestückt. Das Rund für 50 000 Fans ist schon gut bestückt und soll noch um einen Rang aufgestockt werden.

Weil sich jeder Senator seinen Platz in diesem Stadion schon gesichert hatte, war es an der Zeit, die Arena in Augenschein zu nehmen. Vom Rathaus also rüber in die Passage - und mit einem Sieger-Lächeln für die Fotografen und das Olympia-Projekt posieren. Am 21. März will der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, ob er mit der Hansestadt oder der Hauptstadt Berlin ins internationale Rennen um die Sommerspiele 2024 geht.

