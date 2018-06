Hamburg (dpa/lno) - Wohnen an der Uni - für Studenten der Hafencity-Universität in Hamburg soll es voraussichtlich vom Wintersemester 2017 an möglich werden. Gegenüber der Hochschule für Baukunst und Metropolenentwicklung (HCU) entsteht im Stadtteil Hafencity bis dahin ein mehrstöckiges Gebäude mit 125 möblierten Studenten-Appartements, einem Hotel und Privatwohnungen sowie Gastronomie- und Ladenfläche.

"Die Studenten werden zur Stadtteilbelebung beitragen. Das wird die soziale Entwicklung des Quartiers fördern", sagte der Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, Jürgen Allemeyer, am Mittwoch in Hamburg. Er hofft, auch an dem Standort Bruttomieten von rund 355 Euro halten zu können. Dieser gewährt Blicke zur Elbe und zum benachbarten Lohse-Park, der derzeit als größte Grünanlage des Stadtteils entsteht. Im Erdgeschoss sind Fitness- und Lernräume für die Studenten geplant.

Die Gesamtkosten des neuen Komplexes auf einem dreieckigen Grundstück sind noch nicht ermittelt. Er wird vom Immobilienentwickler ECE, der Wohn- und Gewerbeimmobilienfirma Harmonia Immobilien und dem Studierendenwerk Hamburg (geförderter Wohnungsbau) errichtet. Die Planer hoffen, noch 2015 mit dem Bau beginnen zu können. Ins Erdgeschoss sollen vor allem Einzelhandel und Gastronomie einziehen.

Das Hotel mit 267 Zimmern wird von der Hotelkette Holiday Inn (4-Sterne) betrieben werden. Es wurde vom siegreichen Architekturbüro Kister Scheithauer Gross Architeken und Stadtplaner aus Köln entworfen, die vor allem mit einer eleganten Fassade in rot-violettem Ziegelstein und betont hervortretenden Ecken beeindruckten.

Die rund 45 Eigentumswohnungen werden zwei bis vier Zimmer und bis zu 100 Quadratmeter groß sein und zum Innenhof teilweise Terrassen mit kleinem Garten haben - oder eine balkonartige Loggia. Die Quadratmeterpreise stehen noch nicht fest. Für diese beiden Komplexe wurden KSP Jürgen Engel Architekten aus Braunschweig ausgewählt, die den Komplex nach Auffassung der Wettbewerbsjury klar strukturierten.

Lohse-Park Hafencity