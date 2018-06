Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess gegen einen 50-Jährigen, der seine Partnerin geschlagen, geknebelt und zu Tode gequält haben soll, sind erschreckende Details zur Sprache gekommen. Ein Polizist berichtete am Mittwoch als Zeuge vor dem Landgericht, das Opfer habe aus Angst vor dem Angeklagten bereits früher bei ihm Hilfe gesucht. Nach Angaben einer Polizistin hatte der 50-Jährige in einer Vernehmung erklärt, mit seiner 39-jährigen Partnerin sei es zum Streit über Fesselspiele gekommen. Der Angeklagte schwieg auch am vierten Verhandlungstag zu den Vorwürfen. Der Mann ist wegen Totschlags angeklagt.