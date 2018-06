Hamburg (dpa/lno) - Der neue Cheftrainer David Howlett hält ein bis zwei olympische Segelmedaillen 2016 für den Deutschen Segler-Verband für möglich. Der britische Starcoach, der Ben Ainslie zu drei seiner vier Olympiasiege führte, stellte sich am Mittwoch in Hamburg vor. Der 63-Jährige aus Portsmouth, der seit einer Segelmacher-Ausbildung in Österreich gut Deutsch spricht, hatte mit dem britischen Olympia-Team zwischen 1988 und 2012 ununterbrochen Olympiasiege gefeiert. Jetzt will er die deutsche Segel-Nationalmannschaft aus dem Medaillentief holen.

Erste Gespräche mit Athleten und Trainern hat Howlett am Bundesstützpunkt in Kiel bereits aufgenommen. "Ich will herausfinden, wie ich in jeder Klasse am besten helfen kann", sagte Howlett, "derzeit segeln die deutschen Teams in vier Klassen in Medaillenreichweite. Ein bis zwei Medaillen sind ein realistisches Ziel."

Howlett will die Trainingsbedingungen der Leistungsträger optimieren und das Selbstbewusstsein der Mannschaft stärken. Seine Aufgabe geht er mit natürlicher Autorität und Verständnis für die Sportler an. "Ich will dafür kämpfen, dass wir allen Aktiven mit einer Chance auf die Olympia-Teilnahme genügend Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellen können", betonte er.

DSV