Hamburg (dpa/lno) - Genau ein Jahr nach dem Tod der dreijährigen Yagmur in Hamburg-Billstedt hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss seinen Bericht zu dem Fall verabschiedet. Für den Abschlussbericht stimmten die Vertreter von SPD, CDU, Grünen und FDP. Die Linke nahm an der Abstimmung nicht teil. Das Dokument stellt auf mehr als 500 Seiten die Fehler der Behörden im Umgang mit dem Kind dar. Yagmur stand von Geburt an unter der Aufsicht der Jugendämter. Dennoch wurde das Kind von seiner Mutter über viele Monate so schwer misshandelt, dass es schließlich starb. Über die Konsequenzen der Untersuchung sind die Fraktionen uneins. Neben der CDU kündigten auch Grüne, Linke und FDP ein Minderheitenvotum an.