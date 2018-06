Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist am späten Mittwochabend in Hamburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer flüchtete anschließend, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unbekannte hatte den 54-Jährigen erfasst, als dieser gerade in seinen Wagen einsteigen wollte. Dem Verletzten gelang es noch, sich ins Auto zu ziehen und die Polizei anzurufen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie innere Verletzungen und musste operiert werden.