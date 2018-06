Hamburg (dpa/lno) - Delta-Radio-Moderator Lasse Lehmann aus Kiel hat bei Günther-Jauchs "Wer wird Millionär?"-Zockerspecial 125 000 Euro abgeräumt. Der 27-Jährige trat am Freitagabend mit der "gewagtesten These" in der 15-jährigen Geschichte der RTL-Show an, wie Moderator Jauch zu Beginn meinte. Der Radiomoderator wisse auf jede Frage die richtige Antwort, zitierte er seinen Gast. Der machte in einer amüsanten Raterunde mit Ex-Radiomann Jauch bis zur 125 000-Euro-Frage alles richtig - für deren Beantwortung brauchte er aber drei Joker ("Traditionell lautet hierzulande der Gruß der Pfadfinder "Gut Pfad"").

Allerdings machten Lehmann, der montags bis freitags morgens (5.15 Uhr-9.40 Uhr) hinter dem Mikrofon sitzt, gerade zwei Fragen zu schaffen, die auch sein Sendegebiet betrafen. Die richtige Antwort, dass auf Sylt - nach dem Aus der stationären Geburtshilfe - seit Anfang des Jahres kaum noch Kinder geboren werden, schaffte er nach langem Zögern, bei dem Jauch immer ungeduldiger wurde, noch selbst. Bei der 250 000-Euro-Frage stieg die "Kieler Sprotte", wie der Gastgeber ihn nannte, dann aber lieber aus. Frage: Einen sogenannten Spülsaum findet man bisweilen...?. Richtige Antwort: am Meeresufer.

Senderhomepage