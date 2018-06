Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen souveränen Heimsieg gegen die Schwenninger Wild Wings eingefahren. Der Tabellen-Vierte aus der Hansestadt siegte in einem temporeichen Spiel vor 8 211 Zuschauern verdient mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Die Tore für die Hamburger gelangen Kevin Schmidt (4. Minute), Jerome Flaake (12.) und Julian Jakobsen (29.). Für die Wild Wings traf lediglich Philipp Schlager (24.).

Die Freezers legten im ersten Drittel ein echtes Offensiv-Feuerwerk hin. Bereits nach vier Minuten traf Schmidt, nachdem er den gegnerischen Torhüter Markus Janka geschickt umspielt hatte. Flaake erhöhte im Powerplay per Abstaubertor auf 2:0. Viele weitere Chancen, unter anderem auch von Top-Scorer Kevin Clark, blieben ungenutzt.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeber dominant, ließen Schwenningen aber Räume für Konter. Das gab Schlager die Gelegenheit, den Anschlusstreffer zu erzielen. Jakobsen stellte allerdings fünf Minuten später den Zwei-Tore-Vorsprung per Penalty wieder her.

Die Wild Wings waren in der Folge zwar bemüht, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, fanden gegen die gute Verteidigung der Hanseaten sowie Schlussmann Dimitrij Kotschnew allerdings keine Lösung. Das nächste Spiel der Freezers findet bereits am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Augsburger Panthers an, die an Position zwölf der DEL stehen.