Hamburg (dpa/lno) - Trainer Josef Zinnbauer vom Hamburger SV hat seine Fußball-Profis einen Tag früher als geplant in den Urlaub entlassen. "Die Mannschaft hat auf Schalke eine gute Reaktion gezeigt, ich war mit der Leistung zufrieden und habe deshalb so entschieden", sagte Zinnbauer nach dem 0:0 im letzten Bundesligaspiel des Jahres beim FC Schalke 04 und strich das für Sonntag geplante letzte Training. Nach der Rückkehr aus Gelsenkirchen gab es am Abend nur noch eine kurze Besprechung: "Wir haben uns noch mal ausgetauscht und die Tage bis zum Trainingsstart am 5. Januar besprochen."

Auch Dietmar Beiersdorfer war mit dem Abschluss des sportlich alles andere als zufriedenstellenden Jahres einverstanden. "Wir gehen mit einem Positiverlebnis in die Pause", meinte der Vorstandschef. "Das war sehr wichtig." Der Ex-Profi will nun "keinen Tag liegen lassen" und sich mit Sportchef Peter Knäbel und Coach Zinnbauer "auch in den Tagen um Weihnachten und Silvester intensiv um die Fortentwicklung der Mannschaft kümmern", hieße es am Sonntag auf der Club-Homepage.

Dabei dürfte es auch um Spieler-Verpflichtungen oder -Verkäufe gehen. Beiersdorfer berichtete, es gebe "Anfragen" für einige HSV-Akteure. Umgekehrt wird erwartet, dass die Hanseaten nach ihren nur neun Toren in der gesamten Hinrunde noch einmal im Offensivbereich nachbessern.

hsv.de