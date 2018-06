Hamburg (dpa) - Der Wiederaufbau nach dem verheerenden Tsunami vor zehn Jahren hat nach Ansicht von Plan-Chefin Maike Röttger in Indonesien gut funktioniert. "Die Menschen in der am schwersten betroffenen Region Aceh im Norden Sumatras haben einen guten Weg gefunden, mit den Folgen der Katastrophe umzugehen", sagte Röttger der Deutschen Presse-Agentur. Die Häuser stehen wieder, teilweise so gebaut, dass das Wasser hindurch fließen könne, es gebe überall Evakuierungszeichen und -wege, Wälder seien wieder aufgeforstet worden. "Die Menschen wären heute sicherlich besser vorbereitet auf einen Tsunami als damals."

