Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben am Samstagabend die Angestellte einer Gaststätte in Hamburg-Horn überfallen. Die 36-Jährige habe auf einem Barhocker am Tresen gesessen, als drei maskierte Männer in das Lokal stürmten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie bedrohten die Frau mit einer Schusswaffe und zwangen sie, sich auf den Boden zu legen. Die Täter brachen einen Spielautomaten auf, nahmen das Geld in unbekannter Höhe und flüchteten. Eine Sofortfahndung mit 13 Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Polizeimitteilung