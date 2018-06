Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagabend einen Mann aus einer brennenden Wohnung im Stadtteil Steilshoop gerettet. Er sei in seinem Bett liegend gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Der 63-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Er schwebte nach Polizeiangaben zunächst in akuter Lebensgefahr und musste reanimiert werden. Die Retter brachten ihn ins Krankenhaus. Das Feuer im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses war schnell gelöscht. Der Brand sei beim Rauchen entstanden, hieß es von der Polizei.