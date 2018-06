Hamburg (dpa/lno) - An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen finden in den Kirchen in und um Hamburg rund 1300 Gottesdienste statt. 1000 von ihnen werden von den 171 evangelischen Kirchengemeinden gefeiert, 300 von den katholischen. Pro Gottesdienst rechnet die Nordkirche mit 300 bis 400 Besuchern, also insgesamt 300 000 bis 400 000, wie Sabine Henning vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverband Hamburg sagte. Das Erzbistum rechnet mit 35 000 Gläubigen, die im Großraum Hamburg zu Weihnachten den Weg in die Kirche finden. Für das gesamte Erzbistum, zu dem auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg gehören, gab ein Sprecher die Zahl der erwarteten Teilnehmer mit 70 000 an.

In Schleswig-Holstein veranstaltet die Nordkirche allein an Heiligabend 1700 Gottesdienstfeiern, zu denen rund 420 000 Menschen erwartet werden. Die bekanntesten Predigtstellen der Nordkirche sind prominent besetzt: Die Bischöfin Kirsten Fehrs leitet den Gottesdienst zu Heiligabend im Michel und am ersten Weihnachtstag im Lübecker Dom. Bischof Gothart Magaard predigt am 24. Dezember im Schleswiger Dom. Wer den Landesbischof Gerhard Ulrich hören will, muss am 25. den Schweriner Dom besuchen.

Die Weihnachtsbotschaft wollen die Kirchen Jungen und Alten, Familien und Alleinstehenden verkünden. Allein in Hamburg gibt es 16 "Krabbelgottesdienste" für Eltern mit ganz kleinen Kindern, größere Kinder gestalten die 230 Krippen- und Weihnachtsspiele. Wer es besinnlich mag, kann in eine der 93 Christmetten in der Weihnachtsnacht gehen. Musikalisch etwas Besonderes bieten die Gospelgottesdienste. Einsame und Wohnungslose sind unter anderem in St. Petri in der Hamburger Innenstadt willkommen. Dort wird traditionell ein Gottesdienst mit Festmahl gefeiert. Einen ungewöhnlichen Ort wählt sich die Blankeneser Gemeinde. Sie veranstaltet zu Heiligabend einen Gottesdienst auf dem Friedhof, bei dem ein großes Lichterkreuz im Freien entzündet wird, wie Henning sagte.

Nach ihren Angaben sind 33 Prozent der 1,8 Millionen Hamburger evangelisch und 10 Prozent katholisch. Zu den Weihnachtsgottesdiensten kämen aber oft auch Besucher, die formal keine Kirchenmitglieder seien.

