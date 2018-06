Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben den vierten Heimsieg in Serie eingefahren. Am Freitagnachmittag bezwang die Mannschaft um Kapitän Christoph Schubert die Iserlohn Roosters knapp mit 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Die Tore für Hamburg erzielten Morten Madsen (6.), Thomas Oppenheimer (13., 36.) und Jerome Flaake (47.). Für Iserlohn trafen Dylan Wrack (33.), Dieter Orendorz (53.) sowie Jonas Liwing (58.). Mit 12 690 Zuschauern war die Partie am 2. Weihnachtsfeiertag das bestbesuchte Freezers-Heimspiel der laufenden Saison.

Die Gastgeber hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen können. Doch Kevin Clark scheiterte mit einem Schuss an den Pfosten. Kurz darauf traf Madsen in doppelter Überzahl zum 1:0. Oppenheimer baute die Führung aus, als er eine Vorlage von dem neuen Verteidiger Bretton Stamler verwertete.

Die Gäste aus Iserlohn fanden erst im zweiten Drittel besser in die Partie. Nachdem sie in doppelter Überzahl noch torlos geblieben waren, gelang Wrack der Anschlusstreffer. Der zweifache Torschütze Oppenheimer stellte den Zwei-Tore-Vorsprung allerdings wieder her. Stamler glänzte auch bei diesem Treffer mit einem tollen Assist. Nachdem Flaake aus spitzem Winkel zum 4:1 traf, kamen die Roosters noch einmal auf ein Tor heran.