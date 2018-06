Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat nach Informationen der "L'Equipe" (Freitag) Interesse an der Verpflichtung des französischen Nationalspielers Hatem Ben Arfa. Dem Bericht der französischen Sporttageszeitung zufolge will sich ein HSV-Vertreter am Samstag in Paris mit dem 27 Jahre alten Stürmer und dessen Berater zu Gesprächen treffen. Allerdings sollen Ben Arfas Verhandlungen mit dem französischen Club OGC Nizza schon weit gediehen sein.

Der französische Nationalspieler, der in 13 Länderspielen zwei Tore erzielt hat, spielt derzeit in England Fußball. Bis zum Saisonende ist er von Newcastle United an den Premier-League-Konkurrenten Hull City ausgeliehen.

Der HSV sucht dringend Verstärkung für seinen Offensivbereich. In den 17 Hinrunden-Spielen gelangen den Hamburgern lediglich neun Tore. Dennoch belegen sie als 14. mit 17 Punkten einen Nicht-Abstiegsplatz.

Beitrag L'Equipe