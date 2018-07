Hamburg (dpa/lno) - Extremsegler Jörg Riechers startet an Silvester ins Barcelona World Race. Mit dem französischen Co-Skipper Sébastien Audigane nimmt der 46 Jahre alte Hamburger auf "Renault Captur" seine erste Weltumseglung ins Visier. Acht Teams mit 15 Seglern und einer Seglerin aus acht Ländern nehmen an der dritten Auflage des Nonstop-Zweihandrennens um die Erde von und nach Barcelona teil.

Favoriten des gut drei Monate dauernden Meeres-Marathons über 23 000 Seemeilen sind der Brite Alex Thomson und der Spanier Pepe Ribez auf "Hugo Boss" sowie der Schweizer Bernard Stamm und der Franzose Jean Le Cam auf "Cheminées Poujoulat". Riechers, der mit Spitzenleistungen bei Transatlantik-Rennen und Solo-Regatten auf sich aufmerksam gemacht hatte, will mit seinem 18 Meter langen Boot vom Typ IMOCA 60 um einen Podiumsplatz kämpfen. "Es wird eine harte Nummer."

Erstmals wird der ehemalige Lasersegler von der Hamburger Alster ins Südpolarmeer und damit in die Breitengrade der "Brüllenden Vierziger" und "Schreienden Fünfziger" vordringen. "Ich freue mich darauf, habe aber auch viel Respekt. Ich erwarte Kälte und Entbehrung."

Mit dem Start in das Barcelona World Race will sich Riechers auch auf seinen für 2016 geplanten Gipfelsturm vorbereiten: die Teilnahme an der Vendée Globe. Sie führt die Solo-Skipper nonstop rund um die Erde - und wurde bisher ausschließlich von Franzosen gewonnen.

