Hamburg (dpa/lno) - Nach einem schweren Unfall im Hamburger Stadtteil Billstedt schwebt eine Autofahrerin in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittag zwei Pkw auf einer Straße zusammengestoßen. Dabei zog sich die Fahrerin eines der Autos lebensgefährliche Verletzungen zu. Ihr Beifahrer wurde ebenfalls verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens und seine zwei Kinder stünden unter Schock, berichtete eine Sprecherin. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Sachverständiger wurde zu den Ermittlungen am Unfallort hinzugezogen.