Düsseldorf (dpa/lno) - Die Düsseldorfer EG hat für die weitere Saison der Deutschen Eishockey Liga Stürmer Kris Sparre verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt nach DEG-Angaben vom Dienstag von den Dresdner Eislöwen zum achtmaligen deutschen Meister. Sparre gelangen in der Spielzeit 2014/15 in 30 Partien 16 Tore für Dresden und 36 Vorlagen. Damit ist er Top-Scorer der DEL 2. Sparre soll schon gegen die Hamburg Freezers am 2. Januar 2015 (19.30 Uhr) spielberechtigt sein.

Vereinsmitteilung