Hamburg (dpa/lno) - Die Stadtreinigung Hamburg will 2015 eine möglichst flächendeckende Ausstattung mit Biotonnen erreichen. "Wir wollen die restlichen Lücken dieses Jahr schließen", sagte ein Sprecher am Freitag. Vor allem Vermieter sollen überzeugt werden, grüne Tonnen aufzustellen. Seit Jahresbeginn ist die getrennte Entsorgung von organischen Abfällen bundesweit Pflicht, in Hamburg schon seit Anfang 2011. Dennoch macht laut Stadtreinigung bisher nur jeder zweite Haushalt in der Hansestadt mit. "Wir wollen die Quote auf 60 bis 65 Prozent steigern." 100 Prozent seien nicht möglich, weil einige Standorte wie Keller nicht für Biotonnen geeignet seien.

